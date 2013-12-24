Украинка претендует на звание старейшей жительницы планеты

116-летняя жительница Прикарпатья претендует на звание самого старого жителя планеты. Об этом сообщает газета «Сегодня», со ссылкой на «Факты. ICTV».

Екатерина Козак является рекордсменом по долгожительству в Украине. Женщина пережила две мировые войны, видит без очков, при памяти, не жалуется на болезни, жизнерадостная, и даже декламирует стихи Кобзаря.

Екатерина Ивановна до сих пор активна, а до недавнего времени и на огороде возилась. Чтобы получить мировой почетный титул, родственники старушки и представители проекта Национального реестра рекордов должны собрать кучу документов, которые будут удостоверять рождение женщины в 1897 году.

Секрет своего долголетия женщина объясняет заботой о ближних, ежедневной молитвой и никакого ограничения в еде. А еще Екатерина Ивановна никогда не ссорится и всегда готова помочь. «Я все люблю, люблю каждого. У меня все люди добрые. У меня нет никого такого, который был бы недобрый», - рассказывает долгожительница Екатерина Казак.

Напомним, по словам директора Книги рекордов Украины Игоря Пидчибия, сейчас самым пожилым человеком в мире зарегистрирован 115-летний японец Дзироемон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года. Баба Катя старше японского «коллеги» на два месяца и, по словам Пидчибия, неофициально именно украинка является старейшей жительницей Земли. Внесут ли старушку в книгу Гиннесса — непонятно.

Предыдущий отечественный рекордсмен, житель Старого Ярычива во Львовской области, Григорий Нестор, умер в 116 лет в 2007 году, так и не дождавшись мирового признания. При этом де-факто на тот момент он был старейшим землянином. Чтобы быть внесенным в книгу Гиннесса, нужно заплатить 20 тыс долл регистрационного сбора (только тогда приезжает уполномоченный представитель из Лондона), объяснял тогда Пидчибий.