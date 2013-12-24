Управляющий делами УПЦ принял участие в открытии выставки старинных икон

23 декабря в выставочных залах Национального заповедника "София Киевская" состоялось открытие международной выставки "Шедевры древнерусского искусства. Иконы XV - XVII веков из коллекции Музея имени Андрея Рублева". Выставка завершает праздничные мероприятия посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси, сообщает Сhurch.ua.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира участие в открытии экспозиции принял управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Его Преосвященство зачитал приветственное слово Предстоятеля УПЦ к организаторам и посетителей выставки.

В церемонии открытия также приняли участие: первый заместитель Министра культуры Украины Тимофей Кохан, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов, директор Музея имени Андрея Рублева (Москва) Геннадий Попов, директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко.

В конце торжественной церемонии открытия выставки хор Киевских духовных школ под управлением регента архимандрита Романа (Подлубняка) выполнил церковные и духовные песнопения.

В экспозицию вошло 30 уникальных икон, которые в Украине демонстрируются впервые. Особенно важными являются произведения древнерусского искусства XV - первой трети XVI в., Такие как: "Богоматерь Одигитрия Смоленская" и икона "Великомученик Георгий со сценами жития". Наряду с иконами московской школы на выставке представлены произведения иконописцев Русского Севера и Поволжья. Уникальная коллекция иконописи из Музея имени Андрея Рублева является ярким образцом развития древнерусских художественных традиций в искусстве XV - XVII веков.