Официальная католическая церковь подтверждает существование ангелов, но не в привычном для нас виде – Херувимов с крыльями, а в виде осколков света наподобие бликов от хрусталя на который падает солнечный луч.

О таком открытии ангелологов католической церкви сообщил отец Ренцо Лаватори. В последнее время, благодаря распространению New Age - религии «нового века», интерес к небесным существам снова возрос. Это подвинуло религиоведов проводить новые исследования и делать умозаключения.

На конференции в Риме отец Ренцо Лаватори отметил, что совершено повторное открытие ангелов в христианстве. «Ангелы невидимы, но возможно ощутить их присутствие, как ощущаются блики от хрустальной вазы на которую падает солнечный свет», - сказал Лаватори. Отец Лаватори заметил, что отсутствие определенной формы позволило художникам довольно фривольно обойтись с внешностью ангелов. В последнее время популяризация ангелов привела к некоторому неуважению к этому роду небесных существ. Особенно это заметно на Рождество. Истинная вера в ангелов сегодня необходима более чем когда-либо, потому что в обществе растет секуляризация и материализм, а это открывает дверь для дьявола.

Как пишет MailOnline на конференции состоялась довольно активная дискуссия по ангельскому искусству. Искусствовед профессор Валерио Массимо Манфреди считает, что первое упоминание слова «ангелос» датируется более 3000 лет назад и происходит из микенской цивилизации в Греции. Ангелос означает «посланник» на древнегреческом языке. В христианстве ангелы обычно считаются посланниками Бога.

Ukrnews24