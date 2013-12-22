Выставка «Изображениe Святой Земли» проходит в Иерусалиме

В Музее Израиля проходит выставка «Изображение Святой Земли – II. Картографические сокровища из коллекции Тревора и Сьюзен Чинн». Демонстрируются цветные графические изображения христианских святынь и первая печатная карта Святой земли (1486 г.), принадлежавшая жителю германского Майнца Бернхарду фон Брайденбаху, cообщает Седмица.Ru.

Бернхард фон Брайденбах (ок. 1440-1497) является автором описания путешествия в Святую Землю, куда он в 1483 г. отправился в сопровождении большой свиты. В ее составе был и голландский художник-график Эрхард Реувич, создавший позже оригинальную карту Святой Земли и сделавший изображения многих христианских памятников, среди которых - Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Паломники посетили Иерусалим и его окрестности. Небольшая группа продолжила путешествие до монастыря св. Екатерины на Синае.

По возвращении в Майнц путешественники подготовили книгу, опубликованную на латыни и вскоре переведенную на другие языки. Это был первый печатный труд, где с помощью ксилографии была воспроизведена карта Святой Земли. На ней изображены территории от Дамаска и Бейрута на севере до Александрии и Мекки на юге. Всего в музее выставлено 6 различных карт.

Голландец Эрхард Реувич († после 1505 г.) запечатлел в своих рисунках и костюмы жителей Святой Земли.

Представленная в Иерусалиме выставка является второй по счету. Первая проходила в апреле-июле уходящего года.

Музей Израиля является одним из самых важных культурных институтов страны, местом хранения свитков Мертвого моря и огромной коллекции иудаики, насчитывающей около 500 тыс. археологических и антропологических экспонатов.