В Таиланде будут увековечены русский царь и король Сиама

В соответствии с решением Комитета Фонда Православной церкви в Таиланде по установке в Бангкоке памятника двум выдающимся монархам России и Сиама (Таиланда) в ознаменование 400-летнего юбилея Дома Романовых, в Таиланд был приглашен для участия в работе с российской стороны известный скульптор - академик Российской Академии художеств, заслуженный художник России Сергей Михайлович Исаков, имеющий опыт запечатления образа св. царя-страстотерпца Николая II во многих скульптурных композициях. Об этом сообщает сайт Православной церкви в Таиланде.

Сергей Михаилович Исаков 16 декабря 2013 г. прибыл в Таиланд и при содействии Представительства Русской православной церкви (Московский Патриархат) в Таиланде приступил к работе над памятником. С.М. Исакову также предстоит разработать проект постамента и решить ряд моментов, объединяющих обе скульптурные фигуры в единую композицию. Работы проводятся на территории нового Свято-Николаевского храма в Бангкоке.

Большую помощь в возведении памятника царю Николаю II (Романову) и королю Чулалонгкорну (Раме V) оказывает Благотворительный Фонд Николая Чудотворца (Россия, Москва) и Фонд Православной церкви в Таиланде. Прототипом памятника служит известная фотография, запечатлевшая двух монархов во время посещения королем Чулалонгкорном (Рамой V Великим) Санкт-Петербурга в 1897 г.

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