Азербайджан подарил России бронзовый монумент святого князя Владимира

Монумент святому равноапостольному князю Владимиру открыли в центре Астрахани, на площади перед Владимирским собором, сообщает портал Russkiymir со ссылкой на РИА Новости. Изготовили и установили памятник представители благотворительного Фонда имени Гейдара Алиева к 1025-летию Крещения Руси и 455-летию со дня основания города.

Памятник высотой четыре метра изображает Крестителя Руси, держащего в левой руке христианский крест и поднявшего правую в благословляющем жесте. Автор монумента - азербайджанский скульптор Натиг Алиев.

- С Астраханью нас очень многое связывает. Поэтому мы поддерживаем этот проект, в который входят также прекрасный парк, «Мост дружбы народов», детский городок. Сейчас планируется строительство ещё и детского садика. И я надеюсь, что будет ещё много разных проектов, - сказала на открытии памятника вице-президент фонда Лейла Алиева.

Митрополит Астраханский и Камызякский Иона вручил Лейле Алиевой орден княгини Ольги III степени, которым наградил её Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном.