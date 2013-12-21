Вилкул открыл выставку Петриковской росписи в музее украинского декоративного искусства

Выставка Петриковской росписи, которая в декабре получил от ЮНЕСКО статус нематериального культурного наследия человечества, открыта в Украине в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в Киеве.

«Эти лучшие работы Петриковских мастеров в течение последних 3-х лет с успехом были представлены на более чем 50-ти выставках в Европе, Америке, Азии и Африке», - сказал Вице-премьер-министр Александр Вилкул во время торжественного открытия выставки Петриковской росписи, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

Музей, где проходит выставка Петриковской росписи, расположенный на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. ”Культурные и духовные ценности объединяют Украину. Их поддержка является важным залогом дальнейшего развития нашей страны», - сказал Вилкул.

В течение месяца, с 20 декабря по 20 января, киевляне и гости столицы смогут посетить выставку шедевров украинского народного творчества «Петриковская роспись - цвет традиций», которая будет работать в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

В экспозиции выставки представлены наиболее яркие работы 4-х поколений ведущих Петриковской мастеров декоративной росписи 20-21 века. Среди них, в частности, малевки, панно, расписанная деревянная посуда, декоративные вазы, тарелки, бандуры и прялки, сундуки и шкатулки, вышитые скатерти и полотенца, стилизованные предметы быта.

Как отметил Вилкул, в дальнейшем выставки Петриковской росписи пройдут не только в музеях Киева, но и в регионах Украины.

«Мы делаем все, чтобы уникальная Петриковская роспись развивался, а талант и уникальные знания Петриковской мастеров передавались из поколения в поколение», - сказал Вилкул.

Он отметил, что для этого реализуются специальные образовательные программы в детских садах, школах и вузах Днепропетровской области.