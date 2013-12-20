Самый популярный человек в Грузии - Патриарх Илия II

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй традиционно занял первое место в рейтинге популярности в стране, показали результаты социологического исследования Национального демократического института США (NDI), сообщает портал "Новости-Грузия".

В частности, 94% участников опроса заявили, что им нравится Патриарх Илия II, - таким образом, за год популярность Предстоятеля выросла на 2%.

На втором месте оказался бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который нравится 74% респондентов.

Далее в рейтинге президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Грузии Ираклий Аласания, которым симпатизируют 72% опрошенных, и действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с 56%.

Что касается экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, исследование NDI показало, что на сегодняшний день он нравится лишь 24% респондентов.

Социологическое исследование "Общественное настроение в Грузии" было проведено в масштабах Грузии с 13 по 27 ноября. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 3 тысячи 915 человек. Погрешность составляет 2%.

Исследования NDI в Грузии финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (SIDA). Проводит же опросы Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC).

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазии Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Спустя два дня, 25 декабря, состоялась интронизация Илии Второго.

За время патриаршего служения Илии Второго значительно возросло число епархий Грузинской Церкви, количество церквей и монастырей. 35 лет назад в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их - около 1000. Были совершены прославления новых святых, открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси был возведен самый большой храм Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.