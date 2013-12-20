«Парк Киевская Русь» подготовил развлекательные программы к рождественским праздникам

Киев. 20 декабря. УНИАН. «Парк Киевская Русь» приглашает киевлян и гостей столицы на протяжении новогодних праздников – с 21 декабря 2013 года по 19 января 2014 года – на «Зимнюю сказку в Древнем Киеве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, гости парка смогут посетить главную резиденцию Деда Мороза, прогуляться по заснеженным улицам средневекового города, покататься на княжеских конях и санях, а также присоединиться к веселым зимним играм и развлечениям.

В рамках «Зимней сказки в Древнем Киеве» состоится ряд программ. В частности: 21-22 декабря – День святого Николая в Древнем Киеве; 27-29 декабря – Новогодние приключения в Древнем Киеве; 3-7 января – Рождественские праздники; 11-12 января – Старый Новый год в «Парке Киевская Русь»; 18-19 января 2014 г. – Крещенские гуляния. Гостей ожидают театрализующие постановки, обрядовые действа, конно-трюковые шоу, бои на снежках и др.

Кроме того, в «Парке Киевская Русь» можно будет приобрести уникальные сюрпризы для друзей – «подарочный сертификат» на посещение «Зимней сказки в Древнем Киеве». При наличии такого сертификата гости праздника смогут ознакомиться с архитектурными шедеврами Древнего Киева, покататься на конях и испытать свою меткость в средневековом тире.

*** «Парк Киевская Русь» расположен в Обуховском районе Киевской области. Из Киева в парк можно добраться маршрутками от станции метро «Выдубичи». Начало празднований ежедневно с 10.00.