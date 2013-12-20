В США проходит выставка «Франческо Ванни. Искусство Позднего Ренессанса Сиены»

В художественной галерее Йельского университета в г. Нью-Хейвен проходит выставка «Франческо Ванни. Искусство Позднего Ренессанса Сиены», сообщает сайт музея.

Это первая, подобного рода выставка работ итальянского художника и гравера сиенской школы Франческо Ванни (1563 — 1610). Она включает в себя более 60 картин и рисунков религиозного содержания.

Среди представленных в экспозиции работ присутствуют: «Богородицa и святые Цесилия и Агнес»; «Мадонна»; «Дева Мария и Бог-Отец»; «Мадонна с младенцем»; «Бегство в Египет»; «Падение Симона волхва»; «Св. Раймонд, путешествующий по морю»; «Обручение св. Екатерины, окружённой ликом ангелов» и др.

Франческо Ванни был самым известным художником в Сиене на рубеже XVII-го века и ключевой фигурой в итальянской живописи периода Контрреформации.

Ванни писал алтари для многих церквей в Сиене, он также получил заказ от Папы Климента VIII для создания монументального алтаря в Соборе св. Петра. За эту работу художник был награжден «Орденом Спасителя» и возведен в кавалерское достоинство.

Седмица.Ru