Как Святой Николай морякам помогал: над водой и под водой

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Русской Православной Церкви Пантелеимон (Кутовой) рассказывал верующим о многих чудесах, которые происходили в ХХ веке с моряками. Две истории, связанные с чудесами по молитвам к святителю Николаю, запомнил и пересказал Александр Воробьев из Калининграда (Россия).

ЧУДО НАД ВОДОЙ, ИЛИ «ГДЕ ТУТ ИКОНА "БОГА-НИКОЛАЯ?»

Было это в 60-е годы прошлого века, когда владыка Пантелеимон еще мальчиком и прислуживал в одном из храмов Новороссийска.

В 60-е годы было тяжелое время для РПЦ: хрущевские гонения на Церковь вроде бы закончились, но и свободы при генсеке Брежневе, тоже не было. Открытая борьба с РПЦ перешла в скрытую. Проводилась атеистическая пропаганда во всех ее формах. «Вожди» народа старались искоренить веру в Бога и привить материалистические учения, и веру в «светлое» будущее коммунизма.

Однажды в храм города Новоросийска зашла группа мужчин. Они были очень взволнованы, купили много самых больших свечей, подошли к иконам и стали спрашивать, где находится икона "Бога-Николая". Служитель стал объяснять, что святитель Николай - Божий угодник. Они ответили ему, что может для всех святитель Николай и угодник, а для них он - Бог. Тогда им указали на икону и не стали мешать молиться. Когда мужчины увидели икону святого Николая, сообщили, что его то они и видели в море.

Люди эти были моряками с большого транспортного сухогруза. В последнем рейсе, когда они шли через Тихий океан, разыгрался сильный шторм. Кораблю было тяжело справится с большой волной. Случилось самое страшное - вышел из строя главный двигатель. Судно потеряло ход и стало неуправляемым. Его бросало с волны - на волну, разворачивало лагом (бортом). Это грозило опрокидыванием или переломом судна. Надежд на спасение не было. По рации к экипажу обратился капитан. Он сообщил, что шансов на спасение нет, а кто верующие - те пусть молятся. Наказывать и смеяться никто не будет.

Как молиться и какими молитвами при безбожном строе и идеологическом воспитании? Большинство людей в СССР имели слабое представление о Боге, а тем более о вере Православной. Особенно моряки загранплавания. Не было ни икон, ни атрибутов христианских. За это могли бы и работы лишиться.

Но нашелся один член экипажа, которому верующая мама зашила в одежду листок с молитвами: 90 псалом «Да Воскреснет Бог…» и ко святителю Николаю чудотворцу. Он разорвал подкладку, достал листок и стал громко читать молитвы и просить Бога о помощи.

Вдруг весь экипаж увидел невероятное. В воздухе появился большой человек в белом одеянии. Таким же белого цвета канатом, прикрепленным к «носу» корабля, он разворачивал его на волну и тянул вперед, будто судно имело ход.

Все стояли в недоумении и страхе, видя такое зрелище. Корабль правильно маневрировал. Это было чудо. А матрос продолжал читать молитвы.

Неожиданно видение пропало. И тут по судовой рации объявили, что в машинном отделении запустили двигатель. Механики не понимали, как это удалось, они тоже были уверены, что без помощи Божьей здесь не обошлось.

Шторм прошел. Корабль прибыл в порт. Разгрузился. Взял груз и отправился на Родину. На судовом собрании решили о происшедшем в "пароходство" не докладывать, а сохранить в тайне, чтобы никого не наказали или не объявили сумасшедшими.

Все члены экипажа не сомневались, что были спасены Божией помощью. Некоторые знали, что святитель Николай - помощник по морю путешествующих, и поняли, что именно "Бог-Николай" спасал их терпящее бедствие судно. Многие моряки приняли решение, по прибытию домой пойти в Церковь и поблагодарить Господа и святого Николая за свое спасение.

ЧУДО ПОД ВОДОЙ, ИЛИ СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Когда владыка Пантелеимон служил в Смоленской епархии РПЦ, он посещал больных моряков, которые получили радиоактивное облучение во время службы в ВМФ. В Советское время к Церкви было негативное отношение, но священников к морякам пускали. Власти закрывали на это глаза, потому что многие моряки умирали в тяжких муках. Начальство говорило: «Пусть ходят попы, лишь бы народ не бунтовал», тем более госпиталь был закрытым. В одно из таких посещений владыка, тогда еще молодой священник, встретился с адмиралом, который поведал ему свою тайну, связанную с чудом святителя Николая.

Во время Великой Отечественной Войны адмирал служил командиром подводной лодки. Однажды, после атаки по кораблю противника, они не смогли оторваться от конвоя сопровождения, были атакованы, лодка была повреждена, потеряла ход и легла на грунт. Глубина была небольшая. Немцы решили поднять затонувшую лодку тральщиком. Командир перебрал в уме все варианты спасения, но ничего на ум не приходило: даже если восстановить ход, лодка будет сразу уничтожена.

Вдруг он стал размышлять о Боге. А что он знал? Да ничего. Был активным комсомольцем, в Бога не верил, хотя и был крещен. Помнил только, как бабушка часто молилась. Особенно ему запомнилась молитва к святителю Николаю, которую бабушка читала чаще всего, ведь внук хотел быть моряком.

Стал вспоминать слова молитвы и произносить их вслух. Вдруг он увидел перед собой в рубке человека в белых одеждах с бородой, похожего на святителя Николая, изображение которого он видел на иконе у бабушки.

Святитель Николай стал отдавать ему команды, какие действия предпринимать, как управлять штурвалом. Было ощущение, что лодка не идет своим ходом, а как будто перекатывается по неровному грунту: то подпрыгивала вверх, то опускалась вниз. Сколько прошло времени, он не помнил.

Вдруг святой Николай исчез, осталось лишь ощущение легкого покачивания лодки. В рубку влетел помощник и с удивлением стал докладывать, что подводная лодка над водой, и вокруг нет никаких кораблей. Открыли люк, вышли на палубу, увидели самолет. Через некоторое время пришел буксир и лодку отправили на базу, которая оказалась неподалеку.

После этого чуда командир часто размышлял о происшедшем, но так и не мог понять: правда ли то, что с ним произошло, или это было какое-то наваждение… Решил никому не рассказывать.

После войны его направили в Германию для разбора немецких военно-морских архивов. Там ему попалась карта района, где была атакована его подводная лодка. Сверив координаты, он понял, что не ошибается. Надпись на карте гласила, что в районе, отмеченном крестом, была подбита и легла на грунт подводная лодка. Глубина была небольшая, лодка хорошо пеленговалась, были вызваны тральщики для ее подъема.

Далее надпись гласила, что неожиданно лодка пропала и больше не пеленговалась. Все попытки обнаружить ее были безрезультатны. В конце немцами было дописано предположение, что, наверное, это новое изобретение русских. Были указанны точное время, год, число, месяц и координаты происшествия.

Тут он понял, что спасение его подводной лодки было делом Рук Божиих и помощью святителя Николая Чудотворца. Рассказывать никому не стал, все равно бы не поверили. А что еще хуже - упекли бы в психбольницу. После этого адмирал стал часто молиться и благодарить Бога и святителя Николая за свое чудесное спасение и за спасение экипажа вверенной ему подводной лодки.

Эту историю адмирал рассказал иеромонаху Пантелеимону в 80-е годы, когда свободы и гласности в СССР еще не было. Поэтому мы узнали обо всем, когда владыка Пантелеимон был уже епископом Балтийским, викарием Смоленской епархии РПЦ.

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

