Более 60% бездомных Москвы - трудовые мигранты

По данным экспертов, люди, которые приезжают в Москву на заработки, находятся в группе повышенного риска попадания в ряды бездомных. Только за один месяц работы нового пункта профилактики бездомности на Казанском вокзале служба помощи «Милосердие» спасла 47 таких людей от попадания в ряды бездомных, - сообщает Милосердие.ru.

«60% московских бездомных приезжают в столицу на заработки, то есть у них есть родственные связи, жилье, но нет ни работы, ни средств к существованию, - говорит руководитель проектов помощи бездомным службы «Милосердие» диакон Олег Вышинский. - В Москве их обворовывают, они становятся жертвами мошенников, часто прямо на вокзале. Если такому человеку не помочь в первые дни его злоключений, он привыкает к жизни на улице, находит новых "друзей" и становится бездомным».

Человек, попавший в такую ситуацию, может обратиться в пункт приема бездомных на Казанском вокзале. Ему помогут восстановить связь с родственниками, приобрести билет домой, при необходимости проконсультируют, где в Москве можно бесплатно поесть и помыться. О пункте на Казанском вокзале нуждающиеся узнают от сотрудников вокзала.

Средняя проходимость пункта - 10-15 человек в день. После общения с соцработником более трети из них возвращаются домой по билетам, купленным специалистом службы «Милосердие». Соцработнику, который ведет прием на Казанском вокзале, нередко звонят представители других вокзалов и направляют к нему людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Диакон Олег Вышинский надеется, что в будущем такие пункты профилактики бездомности будут организованы и на других вокзалах Москвы.

Новый пункт помощи бездомным на Казанском вокзале расположен в кабинете дежурного помощника начальника вокзала и работает три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Кроме нового пункта приема бездомных на Казанском вокзале, в службе помощи «Милосердие» действуют группа помощи бездомным в московских больницах, мобильная бригада «Милосердие», а также пункт приема бездомных при храме Успения Богородицы в Путинках. В год служба оказывает помощь более 7000 бездомным.