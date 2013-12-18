В 2014 году пройдет конкурс произведений на текст молитвы «Отче наш». Презентацию конкурса провёл в Риме кардинал Джанфранко Равази, президент Папского совета по культуре, сообщает сайт Радио Ватикана.

В этом году на фестиваль можно присылать произведения продолжительностью не более 15 минут для хора или для хора в сопровождении органа, на текст молитвы «Отче наш».

Цель конкурса – по словам кардинал. Равази - «найти новые формы выражения» для качественной музыки, отвечающей современному стилю и в то же время соответствующей духовной атмосфере, свойственной литургии.

Международное жюри конкурса возглавит польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, а победившее произведение исполнит 13 сентября на заключительном вечере конкурса хор кафедрального собора Стокгольма под управлением Гари Градена.

Выбор молитвы «Отче наш» не был случайным: в этом году Умбрийский музыкальный фестиваль пройдет под девизом «Libera nos a malo» и будет посвящен теме свободы в её разных измерениях и проявлениях.

Свобода будет также в центре доклада кардинала Равази, который он зачитает на заключительном вечере конкурса в Ассизской базилике.

«Свобода, - предварил тему предстоящего доклада кардинал Равази, - имеет два аспекта: это свобода от чего-то… но это прежде всего свобода для чего-то, «свобода с целью». «Свободный человек – это тот, кто созидает, а не только тот, кто свободен от угнетения и от принуждения».