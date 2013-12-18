В Москве пройдет IV Рождественский фестиваль духовной музыки

9 - 22 января 2014 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится IV Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Художественные руководители форума — президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В программе ежегодного фестиваля, приуроченного к празднованию Рождества Христова, представлена богатая палитра европейской духовной музыки разных веков и стилей, от традиционных напевов до сочинений современных композиторов: русская и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны.

Откроет фестиваль выступление Московского cинодального хора, участниками форума станут праздничные хоры Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, московских Сретенского и Данилова мужских монастырей. Гостей фестиваля ждут выступления ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси, детского хора и вокального ансамбля Собора Парижской Богоматери, а также хора мальчиков и мужского хора монастыря святого Флориана из Австрии. По традиции завершит Рождественский фестиваль выступление Академического Большого хора «Мастера хорового пения» и Национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Фестиваль пройдет в Московском международном Доме музыки при поддержке Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

19 декабря в Репетиционном зале Дома музыки состоится пресс-конференция, посвященная IV Московскому Рождественскому фестивалю духовной музыки.

Патриархия.ru