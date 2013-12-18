В Десятинном переулке начинают заливать бетоном фундамент дворца князя Владимира

Незаконная стройка в Десятинном переулке активно продвигается. Об этом сообщила местная жительница Дина Герцрикен.

На территорию стройки сегодня утром приехали бетономешалки. Готова арматурная сетка.

Напомним, стройку на месте остатков фундамента дворца князя Владимира ведет компания Интергал-Буд" по заказу УПЦ КП. В ноябре 2012 года УПЦ КП снесла дом середины 19-го века по адресу Десятинный переулок,5, чтобы построить на его месте комплекс зданий административного, жилищного и хозяйственного назначения с подземным паркингом.

Окружной административный суд постановил "запретить заказчику - Киевской патриархии Украинской православной Церкви и генеральному подрядчику - Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Интергал-Буд" проводить любые строительные работы на территории земельного участка площадью 0,17 га в пер. Десятинном 3, буквы А, Б и 5, буква Д в Шевченковском районе г. Киева до вступления в законную силу данным судебным решением".

Активисты трижды сносили забор незаконной стройки, но УПЦ КП и застройщик восстанавливают его и продолжают строительство.

Левый берег