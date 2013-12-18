В храмах Горловской епархии молятся о жертвах аварии на шахте «Свято-Покровская»

17 декабря во всех храмах Александровского благочиннического округа после Божественной литургии были совершены панихиды по горнякам, погибшим накануне при аварии на шахте «Свято-Покровская» в с. Степановка Александровского района. Начиная с этого дня в храмах ежедневно будут совершаться молебны о здравии пострадавших, которые находятся в больницах, сообщает сайт Горловской и Славянской епархии.

О жертвах аварии и их близких также молятся в других храмах епархии. Святая Церковь призывает духовенство и всех православных христиан присоединиться к молитвам об упокоении погибших горняков и о здравии тех, за жизнь кого врачи сейчас борются.

В понедельник, 16 декабря, в 11:44 на шахте «Свято-Покровская» ООО «Техинновация» в с. Степановка Александровского района Донецкой области произошла трагедия. В результате выброса метана в тупиковой выработке на горизонте 320 метров начался пожар. Погибли 4 шахтёра: 55-летний начальник участка «Вентиляция и техника безопасности» Марсель Ситдиков, 24-летний машинист подземных установок Владимир Трунов, 28-летние подземный горнорабочий Евгений Новосад и горнорабочий очистного забоя Александр Морозов. 13 горняков госпитализированы, из них 11 человек - с признаками отравления рудничным газом.

На момент аварии в шахте находились 18 горняков, 14 из них были выведены на поверхность. При ликвидации последствий аварии на «Свято-Покровской» от отравления метаном также пострадали двое горноспасателей. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Двое пострадавших переведены на лечение в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии. В настоящее время по факту аварии проводится расследование.