В Мюнхене выставлен средневековый алтарь "Благовещение"
00:23, 18 декабря 2013Общество
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В рамках проекта "Картина месяца"
В Баварском Национальном музее в Мюнхене в рамках проекта "Картина месяца" выставлен, изготовленный на еловой древесине в 1470 г. в Швейцарии, алтарь "Благовещение", cообщает сайт музея.
Алтарь из собрания мюнхенского музея ранее принадлежал картинной галерее баварского Оттобойерена, где с 1764 г. находится бенедиктинский монастырь.
Две створки алтаря "Благовещение" были давно разведены и всегда демонстрировались отдельно друг от друга. На нынешней выставке алтарные створки "на время объединили".
Экспозицию сопровождают лекции искусствоведов.
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