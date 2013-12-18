В Мюнхене выставлен средневековый алтарь "Благовещение"

В Баварском Национальном музее в Мюнхене в рамках проекта "Картина месяца" выставлен, изготовленный на еловой древесине в 1470 г. в Швейцарии, алтарь "Благовещение", cообщает сайт музея.

Алтарь из собрания мюнхенского музея ранее принадлежал картинной галерее баварского Оттобойерена, где с 1764 г. находится бенедиктинский монастырь.

Две створки алтаря "Благовещение" были давно разведены и всегда демонстрировались отдельно друг от друга. На нынешней выставке алтарные створки "на время объединили".

Экспозицию сопровождают лекции искусствоведов.

Седмица.Ru