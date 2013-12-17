СМИ: большинство мусульман в Европе считают религиозные правила важнее законов

Две трети мусульман в Европе считают, что их религиозные правила важнее законов стран, где они живут. Как пишет голландская газета "НРЦ Ханделсблад", к таким выводам пришли специалисты Берлинского центра социологии, которые провели опрос среди 12 тыс. мигрантов.

Исследование показало, что мусульмане в Нидерландах настроены более радикально, чем мусульмане, например, в Германии. "Этот факт опровергает распространенное мнение, что религиозный фундаментализм является реакцией на отторжение обществом, - говорит социолог Руд Копманс. - Это совершенно не так, поскольку мусульмане в Германии определенно имеют гораздо меньше прав, чем в Нидерландах". "Да и вообще ни в одной другой европейской стране у мусульман нет столько прав, сколько в королевстве", - сказал он.

Исследование проводилось в Нидерландах, Германии, Франции, Австрии и Швеции. Оно выявило, по словам Копманса, еще ряд тенденций, которые вызывают беспокойство. В частности, "в Европе большое число мусульман, около 45%, уверено, что Запад хочет уничтожить ислам".

ИТАР-ТАСС