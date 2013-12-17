Вышла книга о настоятельнице Пюхтицкого монастыря схиигуменье Варваре (Трофимовой)

В рамках вторых Пюхтицких чтений состоялась презентация книги «Игумения за святое послушание», посвященной памяти пюхтицкой схиигумении Варвары (Трофимовой), одной из старейших настоятельниц женских монастырей, широко известной не только в Эстонии и России, но и за рубежом, сообщает Рravoslavie.ru.

Схиигумения Варвара была мудрой духовной наставницей монашествующих и по праву являлась одной из опытных и уважаемых игумений Русской православной церкви. Более 40 лет она возглавляла Пюхтицкую обитель и подняла ее на новый высокий уровень – малоизвестная и отдаленная женская обитель стала жемчужиной и Сионом Православия всего Прибалтийского края, посещаемым паломниками и туристами со всех концов света.

Матушка Варвара была истинным примером самоотверженной любви к Богу и людям, примером неуклонного следования заповедям Христовым, образцом духовного преуспеяния. Схиигумения Варвара приложила много усилий не только к улучшению благосостояния монастыря, но и подъему духовной монашеской жизни, вырастив целую плеяду настоятельниц для возрождавшихся российский монастырей.

Книга состоит из трех частей. Первая – посвящена жизнеописанию схиигумении Варвары, вторая – содержит воспоминания иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян с благодарностью вспоминавших о гостеприимстве и духовном опыте, который они получали при общении с Матушкой, приезжая в Пюхтицкую обитель. Ее любовь и интерес к людям, доброта, жизнелюбие и живость характера привлекали к ней множество людей.

И, наконец, в третьей части книги представлены фрагменты Пюхтицкой летописи, повествующие о проводившихся Матушкой Варварой реставрационно-строительных работах, где она предстает как талантливый администратор и строительница обители, а также о заслуженных ею церковных и правительственных наградах.

В книге предоставлен богатый иллюстративный материал, большинство фотодокументов публикуется впервые. Автор воспоминаний игумения Филарета (Калачёва).