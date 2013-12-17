Общественный совет при Минобразования запланировал работу на следующий год

Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины подвел итоги своей деятельности в течение 2013 года, с докладом выступил председатель совета Владимир Марущенко, сообщает ИРС.

Участники заседания обсудили учебно-методический комплект к предмету «Христианская этика», который для студентов высших учебных заведений разработал доктор философии Олег Огирко.

Проректор Национального университета «Острожская академия» Василий Жуковский представил присутствующим учебно-методический комплект «Основы христианской этики» для 7-го класса. Он состоит из трех отдельных частей: руководство, хрестоматия и рабочая тетрадь.

После анализа результатов своей работы в текущем году Общественный совет по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями сформировал план деятельности на следующий 2014 год.