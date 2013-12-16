В Германии подверглись нападению вандалов католические храмы
17:52, 16 декабря 2013Общество
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Полиция задержала одного подозреваемого
В Германии подверглись нападению вандалов католические храмы.
На входных дверях иезуитской церкви св. Михаила, а также на стенах здания католической церкви св. Бенедикта в Мюнхене неизвестными были оставлены надписи на арабском языке "Аллах велик, священная война".
Три подобных случая зарегистрированы и на зданиях католических церквей в Аугсбурге, сообщило издание "Münchner Abendzeitung".
Мюнхенской полиции удалось задержать лишь одного подозреваемого - 30-летнего cоискателя убежища из Иордании, который прибыл в баварскую столицу из южного региона Германии.
"Турист" преднамеренно обезобразил церковь св. Михаила в пешеходной зоне Мюнхена.
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