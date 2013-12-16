В Германии подверглись нападению вандалов католические храмы.

На входных дверях иезуитской церкви св. Михаила, а также на стенах здания католической церкви св. Бенедикта в Мюнхене неизвестными были оставлены надписи на арабском языке "Аллах велик, священная война".

Три подобных случая зарегистрированы и на зданиях католических церквей в Аугсбурге, сообщило издание "Münchner Abendzeitung".

Мюнхенской полиции удалось задержать лишь одного подозреваемого - 30-летнего cоискателя убежища из Иордании, который прибыл в баварскую столицу из южного региона Германии.

"Турист" преднамеренно обезобразил церковь св. Михаила в пешеходной зоне Мюнхена.

Седмица.Ru