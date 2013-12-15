Самой яркой личностью в истории пользователи интернета считают Иисуса Христа, вслед за ним идет Наполеон Бонапарт, а замыкает тройку пророк Мухаммад, пишет в воскресенье, 15 декабря, британское издание Тhe Sunday Times

Такие данные предоставила своим создателям новая программа, разработанная американскими учеными под руководством профессора компьютерных наук Стивена Скины из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, которая ищет в интернете данные об известных людях и на основе специального алгоритма предсказывает, будут ли о них помнить спустя 200 лет после смерти.

В ТОП-20 самых известных людей планеты вошли также в порядке убывания Уильям Шекспир, Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Адольф Гитлер, Аристотель, Александр Македонский, Томас Джефферсон, король Генрих VIII, Чарльз Дарвин, королева Елизавета I, Карл Маркс, Юлий Цезарь, королева Виктория, Йосиф Сталин, Альберт Эйнштейн и Христофор Колумб.

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