Председатель СИПО УПЦ: Соблюдение Божьих заповедей касается не только власти

Представители всех конфессий Украины в очередной раз осудили насилие и призвали Майдан сохранять мир. Об этом они заявили со сцены на Майдане в воскресенье.

Среди представителей духовенства присутствовал и председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Георгий Коваленко, сообщает Радио Свобода.

«Это наша общая любовь к Украине, к украинскому народу, это наша общая молитва за мир и спокойствие в Украине. Церковь молится, церковь призывает всех помнить о Божьих заповедях - не сотвори себе кумира, не убивай, не лги, не воруй.

Это касается не только власти. Это касается каждого из нас, потому что, если каждый из нас будет выполнять заповеди и будет верующим не только во время богослужения в церкви, но и на улице, в семье, на работе и на Майдане, тогда, действительно, у нас будет христианская большая страна», - сказал Георгий Коваленко.

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Церковь Московского патриархата избегает комментариев на тему Майдана.