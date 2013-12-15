В Киеве освящен мемориал в честь воинов - ликвидаторов аварии на ЧАЭС

14 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент, управляющий Восточным киевским викариатством освятил мемориальную ротонду Божьей Матери "Пантеон памяти", установленную в Деснянском районе Киева в честь воинов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает сайт Киевской митрополии.

Во время освящения молились: министр Социальной политики Украины Наталья Королевская, председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Станислав Прокопенко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Корж, представители общественности и чернобыльских организаций столицы.

В этот же день представители власти возложили цветы к мемориалу погибшим ликвидаторам чернобыльской аварии, который расположен на территории храмового комплекса в честь архистратига Михаила в Дарницком районе Киева.