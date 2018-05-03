В Киеве открылась выставка Петриковской росписи - культурного наследия человечества (ЮНЕСКО)

В Киеве открылась выставка Петриковской росписи, неделю назад внесенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

В течение трех лет руководителем проекта по развитию и поддержке Петриковской росписи был вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Неделю назад ЮНЕСКО предоставила украинскому самобытному народному искусству - Петриковской росписи статус нематериального культурного наследия человечества. 600 экспертов из 95 стран мира приняли участие в работе сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО, на которой было принято это решение. Петриковка стала брендом не только Украины, но и мира. Сегодня мы открываем первую выставку Петриковской росписи после этого исторического события», - сказал Александр Вилкул.

Справка. Петриковская роспись возникла задолго до появления христианства и исполняла роль оберега. Люди верили, что в красоте есть духовная сила, и поэтому окна и двери домов и даже одежду обрамляли орнаментом, который защищал хозяев. Эта древняя традиция орнаментики сотни лет широко использовалась в быту украинцев, в частности, у запорожских казаков, и была популярна в поселениях южных районов Приазовья... сохранилась только в старинном казацком селе. Люди расписывали свои дома цветочными узорами. Разрисовывали стены, печь, камин, внешний фасад дома - все это создавало единый художественный ансамбль.

В ближайшие 5 дней киевляне и гости столицы смогут увидеть ту же экспозицию, которая была представлена ​​в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в июне этого года. Все желающие могут посетить выставку шедевров украинского народного творчества и присоединиться к этому празднику национальной культуры.

«В дальнейшем выставки ведущих Петриковской мастеров пройдут в регионах страны, в том числе, в музеях Киева», - сказал Александр Вилкул.

Справка. Казацкое оружие и бытовые вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились с XVI - XVII веков. Сам хутор (сегодня - пгт , райцентр) Петриковка на Днепропетровщине, давший свое имя народному промыслу, был основан в 1772 году последним кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским. Миру «Петриковку» открыл в XIX веке один из самых значительных украинских историков и этнографов Дмитрий Яворницкий, а официальное признание роспись получила в 1936 году, поразив воображение тысяч людей на первой большой выставке народного творчества в Киеве. В советские времена сувениры из Петриковки экспортировались в более чем 80 стран мира.

Выставка Петриковской росписи будет работать 13-18 декабря в Национальном педагогическом университете им. М.П. Драгоманова (г. Киев, ул. Пирогова, 9). В экспозиции выставки представлено более 50 лучших работ 4-х поколений ведущих Петриковской мастеров декоративной росписи 20-21 века. Среди экспонатов, в частности, декоративные панно или так называемые «малевки», деревянные изделия (ящики, вазы, другие бытовые вещи).

Во время мероприятия Петриковские мастера, студенты университета Драгоманова, журналисты и гости выставки завершили роспись 5-метровой деревянной ложки в Петриковском стиле. Руководитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий зафиксировал новый рекорд «Наибольший предмет искусства Петриковской росписи в Украине».

Справка. Петриковские художники рисуют преимущественно самодельными кисточками, сделанными из кошачьей шерсти (так называемые "кошачки") . В сок растений добавляли яичный желток, и этими природными красками хозяйки разрисовывали свои дома внутри, а иногда и снаружи. Рисунки не были рассчитаны на долгую жизнь. Ежегодно под большой праздник все настенные росписи смывали и наносили новые.

Также во время выставки народный художник Украины Андрей Пикуш и мастера Петриковской росписи Людмила Лукьяненко та Виктория Иванченко провели мастер-классы, на которых каждый посетитель мог овладеть азами этого уникального народного искусства и собственными руками создать себе на память небольшую «мальовку».

«Мы делаем все, чтобы уникальная Петриковская роспись развивалась, а талант и уникальные знания Петриковских мастеров передавались из поколения в поколение. Если 3 года назад Петриковским орнаментом рисовали 300-400 мастеров, то сейчас мы можем с уверенностью сказать, что только в Днепропетровской области Петриковской росписью владеют уже более 200 тысяч человек», - сказал Вилкул.

Для этого реализуются специальные образовательные программы в детских садиках, школах и вузах Днепропетровской области. Введен единственный региональный урок по обучению школьников азам Петриковской росписи. В Днепропетровском училище культуры открыта специальная кафедра Петриковской росписи. Традиционным является международный фестиваль-ярмарка «Петриковский дывоцвит», в котором принимают участие мастера из Беларуси, России, Польши.

Справка. У многих сложилось представление, что Петриковка - это обязательно яркая роспись на черном фоне. На самом деле черный фон никогда не был характерен для традиций петриковской росписи. Но поскольку роспись на черном фоне выглядела эффектно и такие изделия хорошо продавались заводы "гнали поток".

В этом году на Днепропетровщине был презентован логотип «Петриковка», который был создан в ответ на многочисленные обращения местной общины, для того, чтобы выделять те работы, которые созданы именно в Петриковке. Логотип представляет собой цветок, выполненный полукруглыми мазками. Это известный всем элемент Петриковской росписи – «луковица».

«Петриковка - это исконно древнее казацкое искусство. Если мы пойдем в музей и посмотрим на казацкую сбрую или сабли, то увидим, что орнаменты, выбитые на них, - это наша Петриковская роспись - душа украинского народа», - сказал Вилкул.

Как известно, на рассмотрение Межправительственного комитета по охране невещественного культурного наследия ЮНЕСКО подавались три объекта от Украины. Это - Петриковская роспись, которая включена в список невещественного культурного наследия человечества, а также Косовская керамика и Сорочинская ярмарка.

Я готов поделиться с руководством Полтавщины и Ивано-Франковщины опытом проведения масштабной кампании по продвижению бренда за рубежом. И Косовская керамика, и Сорочинская ярмарка являются достойными самобытными явлениями, которые могут дополнить «украинскую составляющую» наследия человечества», - сказал Вилкул.

Напомним, что 5 декабря 2013 года на 8-й сессии Межправительственного комитета по охране невещественного культурного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в г. Баку (Республика Азербайджан), было принято решение о включении Петриковской росписи в список невещественного культурного наследия человечества.

Подготовила Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото - пресс-служба Александра Викула.