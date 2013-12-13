Изданы уникальные воспоминания о жизни Псково-Печерского монастыря

Книга воспоминаний «"Перемена судьбы" и другие печерские рассказы» протоиерея Евгения Пелешева вышла в издательстве Сретенского монастыря.

В 1946 году он пришел послушиком в Псково-Печерский монастырь, который тогда, после войны, фактически лежал в руинах, и пробыл в его стенах до 1951 года, став свидетелем и участником возрождения разоренной обители.

Эти яркие и простые, как сам дух монашеской жизни трудных послевоенных лет, рассказы – настоящее сокровище.

Жизнь сложилась так, что батюшка, которому 13 декабря 2013 г. исполнилось 83 года, в 1975 году стал настоятелем маленькой церкви святой Варвары, расположенной прямо напротив Святых врат Псково-Печерского монастыря - служит он там и поныне.

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