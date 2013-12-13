В Берлине открылась выставка исламского книжного искусства

В Берлине 13 декабря открылась выставка «Традиции книжного переплета в исламском мире. Украшения и надписи».

Разнообразие дизайна книжного переплета показано на выставке на примере книг разных эпох. Это позволяет проследить временное и региональное развитие стиля и его связь с др. видами исламского искусства.

Книжное искусство имеет большое значение в исламском мире. Отрицание изображений в радикальных направлениях ислама привело к решающей роли каллиграфии и орнамента в исламском искусстве.

С самых первых веков существования ислама каллиграфия была вознесена на уровень сакрального искусства.Стандартные инструменты для занятия каллиграфией - тростниковые перья, кисточки, ножницы, нож для подрезания перьев и чернильница - можно увидеть в музее исламского искусства в Берлине.

Стоит упомянуть также о качестве чернил, которыми пользовались создатели книжной миниатюры. Они поражают яркостью и свежестью цветов. Согласно материалам, представленным на выставке, многие каллиграфы разрабатывали свои рецепты приготовления чернил, их держали в секрете. Особенно ценились чернила, сделанные персами, индийцами и турками. Они могли долго сохранять яркость тона, оставаться свежими.

Седмица.Ru