Министерство культуры Армении передаст Эчмиадзину церковь XIII века

Министерство культуры Армении передаст Первопрестольному Эчмиадзину монастырский комплекс XIII века в селе Техер, сообщает News.am.

В соответствующем постановлении правительства от 12 декабря говорится, что решение о передаче комплекса было принято еще в 2001 году, однако официальный акт так и не был составлен.

Монастырский комплекс Техер, который должен быть передан в безвозмездное пользование Армянской Апостольской Церкви, находится в одноименном селе Арагацотнской области на высоте 1650 м. над уровнем моря, на южном склоне горы Арагац. Это полузаброшенное село, жители которого обитают здесь только в теплое время года.

В старину деревня Техер славилась лечебными травами, которые росли в округе, и называлась Дхер или Дехер (на армянском слово "дех" означает лекарство). Состоящий из церкви и притвора, монастырский комплекс был построен в первой половине XIII в. под покровительством Мамахатун - супруги князя Ваче Вачутяна. Особое внимание привлекает архитектурная причуда монастыря: с юго-западной и северо-западной сторон построены две маленькие часовни. Главная церковь монастыря – Сурб Марьям Аствацацин (Святой Богородицы), типа купольного зала, возведенная из темно-серого базальта в 1213 году. В 1221 году к ней был пристроен притвор. Благодаря своеобразному строению, притвор Техерского монастыря занимает особое место в армянской архитектуре. Автором монастырского комплекса, как гласит надпись на колонне притвора, был священник Ахбайрик.

Благовест-инфо