Верховный суд Лондона признал сайентологию религией

Верховный суд Лондона вынес решение о признании сайентологии религией в ходе рассмотрения иска 25-летней Луизы Ходкин. Она требовала признания британскими властями официального статуса ее брака, если он будет заключен во время одного из посещений сайентологической церкви, сообщает ИТАР-ТАСС.

Суд постановил, что сайентология "является религией, а ее официальные помещения представляют собой места для отправления религиозного культа". Таким образом отмененной отказалась британская судебная норма от 1970 года, согласно которой движение не являлось религией, так как "не имело практики богослужения". "Религия не всегда требует присутствия Бога, - указал вынесший решение судья Тулсон. - На мой взгляд, сайентология имеет все необходимые условия для того, чтобы считаться религией".

"Я довольна, в ближайшие пять месяцев я выйду замуж в часовне сайентологической церкви в центре Лондона", - заявила после объявления судебного решения Луиза Ходкин. Ранее отдел регистрации гражданского состояния Лондона неизменно заявлял, что подобный брак не будет признан по стороны государства.

Вынесенное решение суда имеет далеко идущие последствия для положения сайентологической церкви в Великобритании. Так, британское правительство уже высказало свое "сильное беспокойство" относительно того, что вердикт приведет к падению доходов от аренды имеющихся у сайентологов многочисленных зданий и помещений.

Созданная в 1954 году Церковь сайентологии не признается многими государствами мира в качестве религиозной организации. В России и США сайентологические организации имеют статут религиозных с соответствующими налоговыми льготами.