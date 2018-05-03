Во Львове состоялся праздничный парад "Я помогаю Николаю!"

В центре Львова 8 декабря состоялся праздничный парад «Я помогаю Николаю». Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Николай о тебе не забудет».

Ведь несмотря на последние политические события в стране, дети ждут Святого Николая и ​​верят в настоящие рождественские чудеса. А взрослые хотят улучшить настроение, получить положительные эмоции в нелегкий период.

В параде приняли участие волонтеры акции, военный оркестр Львовского института Сухопутных Войск, «LvivMotion» ё, танцоры и даже... пингвины.

Помощники Николая, одетые в веселые костюмы, прошлись праздничным шествием от Львовского дворца искусств - проспектом Свободы - до Львовского национального академического театра оперы и балета - и назад к площади Рынок.

У театра оперы и балета состоялось выступление оркестра, после чего участники исполнили гимн благотворительной акции «Николай о тебе не забудет».

От Оперного театра парад двинулся на Площадь Рынок. Возле Ратуши состоялось паркур-шоу и танцевальный флеш-моб.

Как отмечают организаторы акции, целью проведения праздничного парада является привлечение внимания львовян к благотворительности и приглашение присоединиться к программе «Николай о тебе не забудет».

После парада состоялись мастер - классы по изготовлению праздничных открыток, елочных украшений, бижутерии.

Акция «Николай о тебе не забудет» создана по инициативе ОО «Академия Украинской Молодежи» в 2001 году.

Участники акции собирают подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей накануне праздника Николая.

Подготовила Мария Проскура, "УНИАН-Религии"

Фото УНИАН