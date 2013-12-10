На телеканале «Культура» состоится премьерный показ фильма «Монастырь»

15 декабря 2013 года на телеканале «Культура» состоится премьерный показ документально-просветительского фильма «Монастырь», автором и ведущим которого выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата .

Документальная лента посвящена монастырям России, которые на протяжении многих веков были важными духовными центрами, очагами культуры и хранителями высоких нравственных ценностей. Фильм повествует о появлении и распространении монастырей, об их влиянии на духовное просвещение народа, а также о возрождении монашества в современной России.

Митрополит Иларион известен как автор и создатель целого ряда просветительских фильмов, большая часть которых представляет собой многосерийные циклы. Среди наиболее известных — циклы из 10 фильмов «Человек перед Богом» и «Церковь в истории», а также фильм «Второе Крещение Руси», посвященный 1025-летнему юбилею Крещения Руси.

В съемках фильма приняли участие наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва, наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Савва (Фатеев), благочинный Троице-Сергиевой лавры архимандрит Павел (Кривоногов) и другие представители Русской Православной Церкви.

В фильме также приводятся комментарии руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Иванова, историка и политолога Наталии Нарочницкой, а также других государственных и общественных деятелей и экспертов.

Патриархия.ru