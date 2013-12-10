Во Львове открывается «Фабрика святого Николая»

11 декабря во Львове во Дворце искусств торжественно откроют «Фабрику святого Николая». В течение недели на фабрике будут работать около 700 помощников cв.Миколая, сообщает Zaxid.net.

«Святой Николай - это дух счастья, который приходит с бескорыстными подарками тем, кого мы любим, о ком заботимся и кто в них нуждается. Для того, чтобы этот дух пришел в День святого Николая к каждому нуждающемуся ребенку, работа на фабрике разделена на следующие отделы: прием подарков, выдача адресов нуждающихся детей, сортировка, упаковка, проверка качества упакованных подарков. Волонтеры будут работать очень усердно, ведь до ожидаемого детского зимнего праздника остались считанные дни, и от всех нас зависит, вера в чудо и добро которое не погаснет в сердцах детей нашего города», - рассказали организаторы акции.

Организаторы приглашают всех людей доброй воли посетить «Фабрику святого Николая», присоединиться к акции «Николай о тебе не забудет».

На фабрике с радостью примут игрушки, сладости, канцелярские изделия, детские книги. Подарки нужно принести до 17 декабря во Дворец искусств.

Справка. «Николай о тебе не забудет» - ежегодная благотворительная акция, начатая во Львове в 2001 году молодежной общественной организацией «Академия украинской молодежи» с целью сбора подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проводится по всей территории Украины накануне дня святого Николая. Цель акции - помочь детям и молодежи открыть в себе и проявить чувствительность, самопосвящение, жертвенность, бескорыстие.

В 2012 году удалось разнести подарки для 3000 нуждающихся детей Львова, волонтерами акции стали более 750 учащихся старших классов и студентов львовских вузов.