Сегодня в Киеве покажут спектакль «Империя ангелов»

В поисках Бога с театром «МОЖЕТ БЫТЬ»

Название театра, которое всегда дарит надежду.

Пожалуй, один из немногих, авторский театр, который самостоятельно пишет себе драматургию.

Спектакль «Империя ангелов

Трагикомический полет в 2-х действиях.

Один из самых посещаемых спектаклей Харькова!

Премьера этого спектакля состоялась в марте 2011 года и вот уже почти 2 года, как спектакль живет и собирает постоянные аншлаги! За это время спектакль неоднократно был показан в Харькове, а в конце февраля прошлого года с аншлагом прошел в Киеве. Уже за несколько недель до начала спектакля, приобрести билеты в кассах практически невозможно - их разбирают. И вот вскоре, Киевский зритель опять будет иметь возможность увидеть эту постановку.

Спектакль — в 2012г. участник Международного фестиваля «Театроник», целью которого является предоставление возможности увидеть интересные проекты и талантливые постановки, воплощающие гуманистические идеи.

Призер 9-го фестиваля негосударственных театров «Курбалесия» в 2011 г. по трем номинациям:

- За креативную инсценировку современного текста;

- За лучшую работу с прозаическим материалом;

- За интеллектуальную виртуозную актерскую игру (Роман Жиров).

Давно ли Вы были в театре? В данном случае – это стоит сделать!

Спектакль «Империя ангелов» - постановка по мотивам одноименного романа Бернарда Вербера. Во всей Европе имя Бернарда Вербера на обложке книги означает только одно — шедевр!

«Империя ангелов» — одна из самых нашумевших книг французского писателя.

Театр «Может быть» предлагает свою уникальную интерпретацию этого произведения.

Сюжетная основа

Главный герой попадает на небеса, где вынужден работать ангелом-хранителем. В его ведении — две разноплановые человеческие души: одна из них – французский писатель, с непредсказуемым характером и тонкой, ранимой психикой, другая — российская переводчица, которую главный герой знал ещё на земле. Шаг за шагом, персонажи преодолевают сложные ситуации и добиваются поставленных целей. Но каждого из них впереди ждут главные испытания, справиться с которыми сложнейшая задача даже для ангелов…

Но как это произойдет? Чтобы узнать, следует посмотреть сам спектакль.

Замечательная постановка, талантливая режиссура, виртуозная игра актеров, глубокая смысловая нагрузка умело обрамлена легким комическим жанром. Тонкий искрометный юмор предлагает зрителю смеяться и плакать от души одновременно. Великолепно легкий своей игрой и восприятием, этот спектакль, тем не менее, оставляет глубокий след раздумий, способен изменить взгляд на многие вещи в жизни, вызывая желание жить радостно, с любовью и со смыслом!

Находясь в зале, зритель просто забывает, что это спектакль, потому что актеры не играют, они живут этими ролями, от чего все события спектакля начинаешь сам проживать всем сердцем.

Постановка удерживает внимание зрителя до самой последней минуты разнообразными оттенками переживаний и впечатлений. Тем он и любопытен - многогранный, глубинный, потому будет интересен пытливому и анализирующему зрителю.

Разнообразие палитр, как у художников, пишущих картины – художественный стиль этого театра.

Театр «МОЖЕТ БЫТЬ» в Киеве!

В общем, проведя киевский вечер 9 декабря с театром, название которого добродушно дарит надежду, однозначно останутся приятные, хорошие, добрые впечатления и теплое ностальгическое желание: «Встретиться с постановками этого театра снова». Проверено!

А всему коллективу этого театра хочется пожелать новых театральных работ и ещё много хороших, качественных, душевных спектаклей, после которых хочется жить, творить и любить! Делайте то, что вы делаете!

В спектакле работают: Роман Жиров, Александр Шпилевой, Марина Козюлина, Антон Жиляков.

Сценическая редакция театра:

Режиссер-постановщик – Сергей Аксенов

Художник по костюмам – Наталья Трофимова

Художник по свету – Юрий Лавров

Администратор – Алексей Крикманис

Звукооператор – Денис Овчаров

Хореограф – Армен Калоян

Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.

ВНИМАНИЕ! Уже 9 декабря в КИЕВЕ!

Спектакль «Империя ангелов» 9 декабря (понедельник) в 19.00

ПО АДРЕСУ: г.Киев, Дворец «Украина», Малый зал, ул. Красноармейская, 103

Билеты можно приобрести здесь: http://www.parter.ua/ru.html

Или обращаться по телефону: 095-863-8-123 (Артемий Ходаковский)

Тел. Дворец «Украина»: 044 247-23-21, тел/факс 044 528-40-15