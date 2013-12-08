В Новгороде проведут комплексное исследование древних кремлевских колоколов

Четырем из шести старинных колоколов, стоящих на постаментах у Софийской звонницы Новгородского кремля, попробуют вернуть "голос", подняв на специальную металлическую конструкцию. В том числе поднимут 50-пудовый колокол, отлитый в 1589 году и подаренный Борисом Годуновым Духову монастырю, сообщил в субботу ИТАР-ТАСС священник Павел Радин.

"Идея услышать голоса древних новгородских колоколов появилась более 20 лет назад, - пояснил он. - Мы понимаем, что за время, которое они простояли в молчании, металл испытал сильную компрессию, ведь колоколам не свойственно стоять на земле. Но мы очень надеемся вернуть им голос".

Изучение колоколов продлится примерно год, за это время колокола обмерят, исследуют состав металла, нанесённые орнаменты и тексты, а главное - услышат и запишут их голоса.

Колокола стоят на бетонных постаментах с 1954 года.

В научной работе задействована группа специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода.

Комплексное исследование новгородских кремлевских колоколов проводится впервые. Как сообщили в музее-заповеднике, после эксперимента они вернутся на свои постаменты.