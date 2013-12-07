В Харькове на Православном кинофоруме покажут фильмы кинофестиваля «Покров»

По благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, при поддержке Синодального отдела по делам молодежи УПЦ 9 – 11 декабря в Харькове состоится Православный кинофорум, на котором будут показаны фильмы Международного православного кинофестиваля «Покров» и фильмы Студии во имя св. Иоанна Воина Минского Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает сайт Харьковской епархии.

Показы пройдут в Успенском соборе (ул. Университетская, 11/2) и во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ул. Пушкинская, 79). Вход свободный.

Программа кинофорума

Понедельник, 9 декабря, Успенский собор.

16:00 - “10 лет под Покровом” (документальный фильм)

17:00 - “Бурятская купель” (документальный фильм)

17:40 - “Обычные дети” (документальный фильм)

18:00 - “Помни о смерти” (документальный фильм)

18:30 - антракт

18:45 - Представление фильмов-победителей кинофестиваля «Покров»

19:00 - “Крещение” (документальный фильм т/к «Интер»)

19:45 - “Заповедь” (короткометражный художественный фильм)

20:00 - “Стёпка” (короткометражный художественный фильм)

20:15 - “Дети Божии” (документальный фильм)

20:30 - “Город греха” (документальный фильм)



Вторник, 10 декабря, Успенский собор.

16:00 - “Солдатская песня” (анимация)

16:30 - “Твой крест” (анимация)

16:45 - “Пересвет и Ослябя” (анимация)

17:15 - “Кто-то рядом. Встреча” (анимация)

17:30 - “Гвозди” (короткометражный художественный фильм)

17:45 - антракт

18:00 - “Чистая победа. Штурм Новороссийска” (документальный фильм)

18:45 - “Кукушкины дети” (короткометражный художественный фильм)

19:00 - “Девушка с флажком и автоматом” (документальный фильм)

19:25 - “Лука Кримський. Я полюбив страждання” (документальный фильм)

19:45 - “Великая княгиня” (документальный фильм)

Среда, 11 декабря, Дворец студентов НТУ «ХПИ».

16:00 - “Пасха на Лысой горе” (документальный фильм)

17:00 - “Лампа не гаснет” (документальный фильм)

18:00 - “Время покаяния” (документальный фильм с участием о. Андрея Кураева, м. Иулиании Денисовой)

18:40 - антракт

19:00 – Встреча с героиней фильма «Инокиня», регентом Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск) монахиней Иулианией (Денисовой)

20:00 – «Притчи-2» (художественный фильм)