Сегодня день памяти святой великомученицы Екатерины

Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. Девушка обладала редкой красотой и умом, в совершенстве знала творения всех языческих писателей и философов, сочинения мудрецов древности, знаменитых врачей, а также многие языки и наречия. Она объявила родителям, что согласится выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Один святой старец сказал Екатерине, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем, и вручил ей икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках. Святая Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Матерь Божию, Которая просила Своего Сына посмотреть на коленопреклоненную перед Ними Екатерину, но Младенец отвратил Свой лик.

Когда старец научил святую тайнам христианской веры и совершил над ней таинство крещения, ей вновь было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.

В то время в Александрии было пышное языческое празднество. Святая Екатерина безбоязненно пошла к главному жрецу – императору Максимиану, исповедала свою веру и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя. Максимиан попытался соблазнить святую Екатерину богатством и славой. Получив гневный отказ, император подвергнул святую жестоким мучениям, а затем бросил в темницу. На следующий день мученицу вновь привели на судилище. Под угрозой колесования ей предложили принести жертву богам, но Ангел сокрушил орудия казни. Святая Екатерина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по откровению были обретены глава и левая рука святой мученицы и с почестями перенесены в новосозданный храм Синайского монастыря, построенного императором Иустинианом.

Святую Екатерину почитают и на Востоке, и на Западе. В западной традиции она считается покровительницей учения, в восточной же, православной, – защитницей во время беременности и родов. На Руси накануне праздника девушки постились и молились святой Екатерине об удачном замужестве.

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