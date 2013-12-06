Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков за Полярным кругом освятил электростанцию

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков освятил электростанцию столицы Ненецкого автономного округа. Предприятие снабжает электроэнергией город, близлежащие населенные пункты (Тельвиска и Красное), военные объекты и аэродром, сообщает пресс-служба Архангельской митрополии.

Владыку сопровождал директор ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» Михаил Осинин. После молебна в центральной диспетчерской епископ Иаков окропил все производственные помещения и объекты, а также ответил на вопросы журналистов.

«Бог тогда действует, когда есть воля самих людей, - сказал епископ Иаков. - Господу нужно наше устремление к добру, и тогда Он дает и силы, и средства. Только в этом случае обстоятельства складываются должным образом».

Рravoslavie.ru