В Британском парламенте обсуждали тему гонений на христиан в мире

3 декабря члены палаты общин Британского парламента посвятили почти три часа обсуждению темы преследования христиан. В итоге некоторые депутаты предложили призвать британское правительство больше работать над тем, чтобы решить эту проблему, передает агентство CWN.

«Я полагаю, что преследование христиан - одна из самых значимых тем в мире, о которой никогда не говорится, а ее важность не подчеркивается в достаточной мере»,- сказал член парламента Джим Шеннон, который начал обсуждение упомянутой темы.

«100 000 христиан будут уничтожены в этом году за свою веру, - продолжил Джим Шеннон, приводя статистические данные последних лет. - 200 миллионов христиан будут подвергнуты преследованию за свою веру».

Седмица.Ru