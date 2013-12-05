«То, что противоречит законам Божьим, для грузинского народа неприемлемо»

Процесс глобализации необратим, но грузинский народ должен принять лишь то, что ему необходимо, сказал на праздничной службе в честь Введения во храм Пресвятой Богоматери в соборе Светицховели Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает «Интерпрессньюс».

Патриарх Грузинский отметил, что сегодня в мире происходят такие процессы, каких не бывало на протяжении всей мировой истории: войны, массовые волнения, и при этом на повестку дня выносятся такие вопросы, которые в прошлом никогда не ставились.

«Эти отрицательные явления умаляют людей, это однополые браки, настолько тяжёлый грех, что о нём нельзя даже упоминать в церкви. Хвала и благодарение Богу, что наш народ чувствует и понимает природу этого греха. Процесс глобализации, развивающийся в мире, остановить мы не в силах, это необратимый процесс, но в этом потоке мы должны выбрать то, что нам необходимо, а то, что противоречит законам Божьим, противоречит православию – этого грузинский народ не примет», заявил Илия II.

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