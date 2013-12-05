Православные церкви Татарстана взяты под охрану казаками

В связи с участившимися случаями поджогов православных храмов в Татарстане, казаки приняли решение взять их под свою охрану, соответствующий приказ подписал атаман Волжского казачьего войска Иван Миронов. Атаман Казачьего городского общества подъесаул Евгений Тренин - инициатор этого предложения, в своем обращении подчеркнул ряд моментов.

«Казачество всегда было хранителем православной веры. Хотим видеть в наших рядах, всех православных, кому не безразлична судьба нашего Отечества»,- заявил Тренин.

Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий дал свое благословение казакам на охрану храмов.

Напомним, что ранее в Татарстане произошло несколько поджогов церквей. В течение месяца были сожжены четыре церкви. По данному факту в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело. Храмы находятся в ведении Чистопольской епархии. Данные происшествия в официальном обращении митрополии духовенство называло «возмутительными актами вандализма по отношению к православным храмам».

В республиканской прокуратуре признали эти поджоги терактами. Позже стало известно, что в Татарстане начали восстановление сожженных православных храмов. Средства на строительство одного из них будут выделены администрацией района, также в восстановлении храма примут участие и жители поселка.

Іnform-relig.ru