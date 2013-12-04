Россиянам предложат расселится вдоль границ

В ходе конференции «Форум действий», который открылся сегодня в Москве, глава Минрегионразвития РФ Игорь Слюняев заявил, что для сохранения территорий РФ россияне должны расселиться вдоль границ, передает Накануне.RU.

«Нам предстоит решить очень сложную задачу, связанную с тем, как удержать большую территорию малым по численности населением», — сказал министр.

«Мы не первые, кто решает эту задачу, есть пример Австралии, Канады. Компактное расселение вдоль границ и побережья. Так же должны быть размещены и производительные силы, при вахтовом освоении континентальной части РФ. Другого варианта нет», — добавил Слюняев.

Он также отметил, что сохранить территорию РФ можно, в том числе, с помощью закона о стратегическом планировании РФ.

Правмир