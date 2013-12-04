В Петербурге откроется музей Александро-Невской лавры

Открытие музея Александро-Невской лавры состоится завтра на территории монастыря, празднующего в этом году свое 300-летие. Первая выставка, которая пройдет в музее, называется «Non licet vos esse. Не должно вам быть» и посвящена подвигу российских новомучеников, сообщает "Благовест-инфо".

Музей Александро-Невской лавры открывается в историческом здании «новой» ризницы, где до революции располагались монастырские библиотека, архив и древлехранилище – место, где хранились старинные церковные предметы, драгоценные дары от членов императорской фамилии, реликвии, связанные с Домом Романовых. В советское время древлехранилище, библиотека и архив были полностью разорены.

На открытии выставки будут присутствовать: епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской Лавры; представители Администрации Санкт-Петербурга; представители МОО «Александро-Невское братство»; представители Свято-Петровского православного братства; настоятели приходов Санкт-Петербургской епархии; потомки новомучеников и исповедников Российских.

Перед открытием музея и выставки, в 17:00, состоится пресс-конференция.

«Non licet vos esse. Не должно вам быть» - таким приговором римские императоры лишали первых христиан права на существование. Этим же принципом руководствовалась советская власть в своих гонениях на Церковь, последовательно нараставших, начиная с 1917 года. Выставка, открывающая музей Лавры, посвящена драматичным страницам в истории этих гонений – изъятию церковных ценностей.

Один из наиболее значительных разделов выставки посвящен событиям, происходившим в Александро-Невской лавре. Выставка освещает как трагическую историю изъятия памятников церковного искусства, так и историю возникновения и деятельности братства по защите святынь Александро-Невской лавры.

На выставке представлены редкие документы, газеты и фотографии 1920-х годов; личные вещи, принадлежавшие новомученикам и исповедникам Российским; предметы из фондов музея Александро-Невской лавры и библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии. Будут демонстрироваться кадры хроники 1920-х годов, документальные фильмы, посвященные изъятию церковных ценностей и истории Лавры в XX веке.

Организаторы выставки: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Культурно-просветительский фонд «Преображение», Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта (г. Шуя).

Выставка продлится с 4 декабря 2013 года по 12 января 2014 года. Время работы выставки: ежедневно с 11:00 до 18:00 (по четвергам до 20:00). Заказ экскурсий по телефону: +79627127033. Вход на выставку свободный.

Пресс-конференция и открытие музея состоятся в музейно-библиотечном корпусе Лавры, на третьем этаже.