Во Франции состоится форум «Святой Николай: от Востока к Западу»

Катрин Гион, Катрин Винсент, Вероник Газо и Университет Лотарингии выступили организатором международной конференции «Святой Николай: от Востока к Западу», посвященной св. Николаю Чудотворцу, которая пройдет 6-7 декабря в Люневилле и Сен-Николя-де-Пор – городе, где также, помимо итальянского Бари и Венеции, хранится значительная часть мощей Мирликийского святителя.

В форуме примут участие исследователи из 25 университетов, представляющие 7 стран. Поддержку в устроении конференции оказывают несколько университетов Франции, а также ряд административно-территориальных образований Лотарингии.

Заявленные доклады будут посвящены различным темам, связанным с св. Николаем Чудотворцем. Будут представлены результаты археологических раскопок, проведенных недавно в Мирах Ликийских (соврем. Демре в Турции). Речь также пойдет о литургических и агиографических текстах, посвященных св. Николаю, в том числе — связанных с перенесением его мощей в Бари. Также будет освещена тема развития культа св. Николая в Западной Европе и Византии. Иконография св. Николая будет рассмотрена на примерах, отражающих искусство Востока (иконы и популярные изображения) и Запада (иллюминированные рукописи, фрески, витражи).

Особый интерес представляет рассмотрение темы почитания св. Николая в этнологическом аспекте. Будут рассмотрены различные формы почитания святителя, основанные на традициях различных регионов и народов: лотарингских и эльзасских, славянских, латинских, испанских и англо-саксонских.

В рамках конференции будут проходить четыре выставками, которые будут организованы в Люневилле и Сен-Николя-де-Пор. В частности, будет представлена экспозиция византийских и русских икон. Также будут проведены экскурсии в старинную базилику и к остаткам древнего монастыря в Варанжевилле. Форум завершится большим праздником в честь святого Николая, который будет сопровождаться факельным шествием к собору. Ежегодно в этом мероприятии принимают участие многочисленные представители православного духовенства и мирян, сообщает французский православный сайт оrthodoxie.com.

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