В Иерусалиме археологи раскопали здание эпохи Хасмонеев

К югу от Старого города, невдалеке от древнего города Давида, археологи впервые раскопали развалины здания, относящиеся ко времени Хасмонеев (165-37 гг. до РХ), сообщает Седмица.Ru.

Высота его стен из неотесанного известняка, толщиною около метра, составляет примерно 4 м. Общая площадь здания составляет около 64 кв. м.

На территории развалин обнаружены керамические плиты и несколько монет, датируемых началом II в. до РХ.

Описание жилищ времени Хасмонеев отражено в трудах историка Иосифа Флавия. Археологи считают, что редкая находка даст представление о том, какими были жилые постройки в древнем Иерусалиме.