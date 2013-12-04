В Донецке состоялся конкурс вокально-хорового искусства «Хорові візерунки»

Лауреаты награждены дипломами

В Донецке состоялся Открытый фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Хорові візерунки», сообщает Донбасс Православный. В фестивале-конкурсе приняли участие хоровые коллективы городских музыкальных школ и школ искусств, дворцов и домов культуры, центров творчества и общеобразовательных школ. Самым младшим участником фестиваля стал хор младших классов Епархиальной детской хоровой школы "Благовест". Коллектив был отмечен специальным дипломом "Перші кроки у мистецтві". Лауреаты фестиваля-конкурса "Хорові візерунки" награждены дипломами и ценными призами.

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