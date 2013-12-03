Фильм «Путь Патриарха» будет показан в культурном центре «Покровские ворота»

Документальный фильм "Путь Патриарха" будет показан 6 декабря в культурном центре "Покровские ворота" в Москве. Он повествует о жизни Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, скончавшегося пять лет назад, 5 декабря 2008года, сообщает Благовест-инфо.

Ленту снял режиссером Александром Замысловым. втор сюжета - Ольга Любимова, продюсеры - Елена Писарева и Елена Филатова.

В фильме принимают участие: Патриарх Кирилл, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, референт Патриарха Алексия II Николай Державин, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский, Иван Охлобыстин и многие другие.

Фильм расказывает о людях, которые были рядом с Патриархом и в непростые советские годы, и в не менее сложные постсоветские. О тех, для кого уход Предстоятеля церкви – личная драма. Духовные чада, ближайшее окружение – люди, которые воспринимали Патриарха Алексия не как официальное лицо Церкви, а как родного и близкого человека, были свидетелями его повседневной, столь непростой жизни.

Авторы постарались создать образ Патриарха Алексия глазами тех людей, которые видели его в первую очередь человеком - одиноким, тяжело больным и, в тоже время, удивительно сильным, светлым и жизнестойким.