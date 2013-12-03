В Праге проходит выставка «Святые Кирилл и Мефодий. История, традиции, почитание»

В здании пражского монастыря св. Агнессы Чешской проходит выставка «Святые Кирилл и Мефодий. История, традиции, почитание», сообщает выставочный сайт.

Эта экспозиция, представленная ранее в моравских Оломоуце и Брно, посвящена 1150-летию со времени создания святыми Кириллом и Мефодием славянской азбуки и их миссионерской деятельности в 863 г. в Великой Моравии.

Материалы выставки рассказывают о времени правления князя Великой Моравии Ростислава († после 870 г.) и миссии летом 863 г. в тогдашней столице Моравии Велеграде свв. Кирилла и Мефодия. Их деятельность сыграла решающую роль в христианизации и культурном развитии Великой Моравии.

Здесь же Солунские братья избрали себе учеников, обучали их составленной ими славянской азбуке и церковным службам на славянском языке, переводили на славянский язык греческие книги.

Выставка рассказывает о и праздновании 5 июля в Чехии Дня святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также о православном кафедральном соборе Кирилла и Мефодия в Праге. На Карловом мосту в столице Чехии c 1928 г. находится скульптурная композиция, изображающая Кирилла и Мефодия, созданная скульптором Дворжаком.

Седмица.Ru