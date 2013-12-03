В Милане представят две знаменитых картины о Христе

3 декабря в миланской Пинакотеке Брера представят два знаменитых полотна — «Оплакивание Христа» кисти художника Падуанской школы Андреа Мантенья и «Пьета» венецианца Джованни Беллини, сообщает сайт музея.

О двух великих шедеврах, хранящихся в галерее Брера, расскажет посетителям выставки в своей лекции известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми, один из представителей неореализма, поставивший около 60 фильмов для кино и телевидения.

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