В Милане представят две знаменитых картины о Христе
18:27, 03 декабря 2013Общество
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«Оплакивание Христа» и «Пьета»
3 декабря в миланской Пинакотеке Брера представят два знаменитых полотна — «Оплакивание Христа» кисти художника Падуанской школы Андреа Мантенья и «Пьета» венецианца Джованни Беллини, сообщает сайт музея.
О двух великих шедеврах, хранящихся в галерее Брера, расскажет посетителям выставки в своей лекции известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми, один из представителей неореализма, поставивший около 60 фильмов для кино и телевидения.
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