На западе Сирии вооруженные экстремисты захватили в заложники монахинь

Вооруженные экстремисты захватили в заложники настоятельницу старинного монастыря Святой Равноапостольной Феклы в городе Маалюле - христианском уголке на западе Сирии.

Как передает информационное агентство САНА, боевики ворвались в женскую обитель и устроили в ней погром. Вместе с игуменьей Баладжией /Пелагеей/ схвачены несколько монахинь и сироты из приюта, расположенного на территории монастыря. Их численность не сообщается.

Экстремисты открыли огонь по жилым домам и улицам Маалюли, стремясь запугать население. В субботу в этом районе шли бои между сирийской армией и группировкой наемников. В сводке военного командования сообщалось, что "военнослужащие, пришедшие на помощь бойцам народной самообороны, выбили террористов из города".

ИТАР-ТАСС