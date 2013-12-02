Жители Хорватии на референдуме проголосовали за запрет однополых браков

Жители Хорватии на референдуме в воскресенье проголосовали за запрет однополых браков, поддержав таким образом внесение в конституцию страны четкого определения брака как союза мужчины и женщины, сообщает Би-Би-Си.

Референдум проходил при активной поддержке Римской католической церкви, которая считает, что допустима только та форма брака, в которой возможно деторождение.

В социальных вопросах Хорватия остается консервативной страной, где церковь занимает сильную позицию, поэтому исход голосования во многом был предопределен.

Католическая группа "Во имя семьи" собрала 740 тыс. подписей в поддержку референдума, заставив парламент страны дать зеленый свет этой инициативе. В итоге за запрет однополых браков высказались, по предварительным данным, почти 66% проголосовавших. В парламенте Хорватии голосование также поддержали 104 из 151 депутата.

"Я счастлив, потому что с этого момента ни одно будущее правительство не сможет легализовать однополые браки", - заявил, комментируя итоги референдума, лидер группы "Во имя семьи" Желька Маркич.

Левоцентристское правительство выступало против запрета, а президент страны Иво Йосипович предупредил, что его принятие может способствовать созданию для Хорватии репутации нетолерантной страны.

Как отмечают противники референдума, после внесения изменений в основной закон страны Хорватия примкнет к таким странам, как Белоруссия, Польша, Молдавия и Болгария, где политика неприятия однополых союзов получила широкое распространение.